Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Последствия войны: тысячи рейсов отменяют, суда застряли у Ормуза

Около тысячи авиарейсов ежедневно отменяются на фоне закрытия воздушного пространства в ряде районов Ближнего Востока из-за продолжающихся боевых действий. Об этом сообщил еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас.

«Воздушное пространство над районами Ближнего Востока и Персидского залива остается полностью или частично закрытым. С 28 февраля мы фиксируем отмену около 1 тыс. авиарейсов в день», – говорится в его заявлении о ситуации в ближневосточном регионе.

Как отметил еврокомиссар, Евросоюз ведет консультации с Международной ассоциацией воздушного транспорта, авиаперевозчиками и представителями отрасли, обсуждая возможность организации вывозных рейсов для граждан ЕС, которые оказались в регионе. В Брюсселе подчеркнули, что главным приоритетом остается безопасность пассажиров и членов экипажей.

Цицикостас также сообщил, что напряженная обстановка в Персидском заливе затронула морское сообщение: под ее влиянием оказались более 3,1 тыс. судов, в том числе в районе Ормузского пролива.

«Обстановка в Персидском заливе, особенно в Ормузском проливе, остается сложной: в этом районе затронуты более 3,1 тыс. судов, включая 463 судна под флагом ЕС», – говорится в его заявлении.

По словам еврокомиссара, Евросоюз взаимодействует с Международной морской организацией и представителями отрасли, чтобы содействовать обеспечению безопасного судоходства и отслеживать возможные последствия конфликта для глобальных цепочек поставок.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные морского информационного агентства Clarksons Research сообщало, что свыше 3 тыс. судов в портах Персидского залива ожидают возможности пройти через Ормузский пролив.

