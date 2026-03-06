Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 66 от 5 марта 2026 года временно приостановлено пересечение государственного границы между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран всеми видами транспортных средств для перевозки грузов (включая транзитное перемещение).

В связи с этим в настоящее время начался пропуск через пункты пропуска «Астара», «Билясувар» и «Джульфа» грузовых автомобилей, принадлежащих Азербайджанской Республике и возвращающихся из Ирана в Азербайджан, а также грузовых автомобилей, принадлежащих Исламской Республике Иран и возвращающихся из Азербайджана в Иран. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Кабинет Министров.