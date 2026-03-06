Нефть некуда девать: Кувейт начал снижать добычу

Власти Кувейта начали снижать объемы добычи нефти на ряде месторождений из-за переполнения хранилищ, возникшего на фоне трудностей с поставками углеводородов за рубеж в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, руководство Кувейта рассматривает возможность дальнейшего сокращения объемов добычи и переработки нефти — вплоть до показателей, необходимых лишь для обеспечения внутреннего спроса. Как отмечается, соответствующее решение может быть принято уже в ближайшие дни.

Издание подчеркивает, что такой шаг способен иметь долгосрочные последствия, поскольку на восстановление прежних объемов добычи может потребоваться несколько недель.