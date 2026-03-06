В Испании назвали войну с Ираном ошибкой

Глава правительства Испании Педро Санчес назвал ошибкой военную операцию США и Израиля против Ирана, предупредив, что за нее придется расплачиваться.

«Эта война в Иране, на мой взгляд и на взгляд испанского правительства, – чрезвычайная ошибка, за которую мы заплатим», – сказал премьер на пресс-конференции.

Он добавил, что, согласно последним социологическим опросам в Испании, позицию Мадрида разделяет большинство жителей страны, выступающих против «этого незаконного вмешательства».

После начала военной операции в Иране отношения между Мадридом и Вашингтоном заметно обострились. Испания с самого начала критиковала действия США и Израиля в исламской республике. Позднее власти королевства также заявили о несогласии с возможным использованием американской стороной военных баз на испанской территории для проведения этой операции.

Как заявил 3 марта американский президент Дональд Трамп, США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией. Он напомнил о несогласии Мадрида увеличить расходы на оборону до уровня 5% ВВП. Американский лидер также подчеркнул, что вооруженные силы США могли бы задействовать базы в Испании в операции против Ирана, несмотря на возражения Мадрида.