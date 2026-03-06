USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

В Испании назвали войну с Ираном ошибкой

18:37 418

Глава правительства Испании Педро Санчес назвал ошибкой военную операцию США и Израиля против Ирана, предупредив, что за нее придется расплачиваться.

«Эта война в Иране, на мой взгляд и на взгляд испанского правительства, – чрезвычайная ошибка, за которую мы заплатим», – сказал премьер на пресс-конференции.

Он добавил, что, согласно последним социологическим опросам в Испании, позицию Мадрида разделяет большинство жителей страны, выступающих против «этого незаконного вмешательства».

После начала военной операции в Иране отношения между Мадридом и Вашингтоном заметно обострились. Испания с самого начала критиковала действия США и Израиля в исламской республике. Позднее власти королевства также заявили о несогласии с возможным использованием американской стороной военных баз на испанской территории для проведения этой операции.

Как заявил 3 марта американский президент Дональд Трамп, США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией. Он напомнил о несогласии Мадрида увеличить расходы на оборону до уровня 5% ВВП. Американский лидер также подчеркнул, что вооруженные силы США могли бы задействовать базы в Испании в операции против Ирана, несмотря на возражения Мадрида.

Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
18:57 238
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
18:51 851
Иранский военный взывает о помощи
Иранский военный взывает о помощи видео
18:46 1101
Израиль и США ударили по Ираку
Израиль и США ударили по Ираку
18:43 758
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
18:24 1256
Израиль разбомбил фабрику «Шахедов»
Израиль разбомбил фабрику «Шахедов» фото; видео; обновлено 18:57
18:57 11100
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
17:50 2548
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
17:40 1651
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты Заявление главы МИД Украины; обновлено 17:45
17:45 8825
Армения на связи с Турцией
Армения на связи с Турцией
17:00 2004
Али Асадов представит отчет
Али Асадов представит отчет
16:58 822

ЭТО ВАЖНО

Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
18:57 238
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
18:51 851
Иранский военный взывает о помощи
Иранский военный взывает о помощи видео
18:46 1101
Израиль и США ударили по Ираку
Израиль и США ударили по Ираку
18:43 758
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
18:24 1256
Израиль разбомбил фабрику «Шахедов»
Израиль разбомбил фабрику «Шахедов» фото; видео; обновлено 18:57
18:57 11100
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
17:50 2548
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
17:40 1651
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты Заявление главы МИД Украины; обновлено 17:45
17:45 8825
Армения на связи с Турцией
Армения на связи с Турцией
17:00 2004
Али Асадов представит отчет
Али Асадов представит отчет
16:58 822
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться