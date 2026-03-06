Израиль и США ударили по Ираку

Иракский пограничный пост в провинции Майсан на границе с Ираном по ошибке подвергся авиаудару со стороны США и Израиля, один военнослужащий получил осколочные ранения. Об этом сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источник в иракских службах безопасности.
«Район возле пограничного поста Джалат подвергся авиаудару США и Израиля, в результате которого один военнослужащий получил незначительные осколочные ранения», – говорится в сообщении.
По словам источника, предварительные данные указывают на то, что целью атаки был иранский пограничный пост, расположенный неподалеку.