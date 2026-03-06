bp вносит ясность: «Мы выполняем условия контракта»

«Это предусмотрено контрактом, заключенным 30 лет назад. Поэтому я хочу, чтобы было ясно: bp не принимает решение передавать трубопровод. Мы просто выполняем условия контракта, установленного 30 лет назад. У нас есть процесс управления изменениями, который позволяет убедиться, что переход не приведет к сбоям в работе...» - сказал Кристофоли.

В декабре 2025 года в bp заявили, что проводятся обсуждения с соответствующими органами для своевременного планирования необходимых мероприятий для передачи операторства в трубопроводах Баку-Супса и Баку-Тбилиси Джейхан. В рамках соответствующих соглашений по управлению трубопроводами эксплуатация трубопроводов по экспорту нефти и газа должна передаваться соответствующим правительствам или госорганам в сроки, предусмотренные в этих соглашениях, сказали в компании. «Именно на основании этих соглашений в 2021 году эксплуатация Южнокавказского трубопровода была передана SOCAR как в Азербайджане, так и в Грузии. Также в соответствии с указанными соглашениями предусмотрена передача эксплуатации Баку – Супса и Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) в заранее согласованные сроки соответствующим органам в Азербайджане, Грузии и Турции. В настоящее время проводятся обсуждения с соответствующими органами для своевременного планирования необходимых мероприятий в этом направлении», - сказали в bp Azerbaijan.

Нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) транспортирует нефть с месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и конденсат с месторождения «Шахдениз» через территорию Азербайджана, Грузии и Турции. Он соединяет Сангачальский терминал на берегу Каспийского моря с морским терминалом Джейхан на турецком Средиземноморье. По этому трубопроводу также продолжается транспортировка нефти из Туркменистана и Казахстана.