Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

bp вносит ясность: «Мы выполняем условия контракта»

Передача операторства bp в трубопроводе Баку – Тбилиси - Джейхан не является решением bp, это предусмотрено контрактом, сказал в ходе брифинга региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли.

«Это предусмотрено контрактом, заключенным 30 лет назад. Поэтому я хочу, чтобы было ясно: bp не принимает решение передавать трубопровод. Мы просто выполняем условия контракта, установленного 30 лет назад. У нас есть процесс управления изменениями, который позволяет убедиться, что переход не приведет к сбоям в работе...» - сказал Кристофоли.

В декабре 2025 года в bp заявили, что проводятся обсуждения с соответствующими органами для своевременного планирования необходимых мероприятий для передачи операторства в трубопроводах Баку-Супса и Баку-Тбилиси Джейхан. В рамках соответствующих соглашений по управлению трубопроводами эксплуатация трубопроводов по экспорту нефти и газа должна передаваться соответствующим правительствам или госорганам в сроки, предусмотренные в этих соглашениях, сказали в компании. «Именно на основании этих соглашений в 2021 году эксплуатация Южнокавказского трубопровода была передана SOCAR как в Азербайджане, так и в Грузии. Также в соответствии с указанными соглашениями предусмотрена передача эксплуатации Баку – Супса и Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) в заранее согласованные сроки соответствующим органам в Азербайджане, Грузии и Турции. В настоящее время проводятся обсуждения с соответствующими органами для своевременного планирования необходимых мероприятий в этом направлении», - сказали в bp Azerbaijan.

Нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) транспортирует нефть с месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и конденсат с месторождения «Шахдениз» через территорию Азербайджана, Грузии и Турции. Он соединяет Сангачальский терминал на берегу Каспийского моря с морским терминалом Джейхан на турецком Средиземноморье. По этому трубопроводу также продолжается транспортировка нефти из Туркменистана и Казахстана.

Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
Иранский военный взывает о помощи
Иранский военный взывает о помощи видео
Израиль и США ударили по Ираку
Израиль и США ударили по Ираку
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
Израиль разбомбил фабрику «Шахедов»
Израиль разбомбил фабрику «Шахедов» фото; видео; обновлено 18:57
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты Заявление главы МИД Украины; обновлено 17:45
Армения на связи с Турцией
Армения на связи с Турцией
Али Асадов представит отчет
Али Асадов представит отчет
