Иранский военный взывает о помощи

Вот почему Иран так мало стреляет
В соцсетях публикуют кадры, на которых якобы запечатлен иранский военный, находящийся в военной части в провинции Лорестан.

На видео военный говорит, что рядовые солдаты фактически брошены командованием и оставлены на объектах без поддержки на фоне угрозы ударов. Он утверждает, что командиры покинули позиции из-за страха перед возможными бомбардировками.

Военнослужащий также заявил, что солдаты вынуждены спать в пустынной и степной местности. По его словам, помощи и поддержки они не получают.   

Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
Израиль и США ударили по Ираку
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
Израиль разбомбил фабрику «Шахедов»
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты
Армения на связи с Турцией
Али Асадов представит отчет
