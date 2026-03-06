Иранский военный взывает о помощи

В соцсетях публикуют кадры, на которых якобы запечатлен иранский военный, находящийся в военной части в провинции Лорестан.

На видео военный говорит, что рядовые солдаты фактически брошены командованием и оставлены на объектах без поддержки на фоне угрозы ударов. Он утверждает, что командиры покинули позиции из-за страха перед возможными бомбардировками.

Военнослужащий также заявил, что солдаты вынуждены спать в пустынной и степной местности. По его словам, помощи и поддержки они не получают.