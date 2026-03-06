ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану

Объединенные Арабские Эмираты готовятся заблокировать миллиарды долларов иранских активов на своей территории. Хотя годами Абу-Даби и Дубай служили для иранского режима «окном в мир», но после агрессии со стороны Ирана в ОАЭ могут пойти на кардинальные шаги, пишет The Wall Street Journal.

Если ОАЭ воплотят эти угрозы, Иран потеряет доступ к иностранной валюте, что очень критично для страны. Внутренняя экономика Ирана уже разваливается из-за инфляции и военных расходов, а замораживание счетов станет финансовой удавкой, отмечает издание, опросив экспертов и источники, знакомые с ситуацией.

«Любой шаг ОАЭ по ограничению финансовой деятельности Ирана там будет очень значительным, поскольку ОАЭ являются важнейшим каналом для взаимодействия Ирана с мировой экономикой», - сказал Эсфандьяр Батмангелидж, исполнительный директор аналитического центра Bourse & Bazaar, специализирующегося на Иране.

Главной целью станут структуры, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), который является силовым и финансовым хребтом иранского режима. По данным Министерства финансов США, КСИР использует подставные компании в ОАЭ для продажи нефти и финансирования программ вооружения.

Опрошенные изданием эксперты приводят несколько вариантов, среди которых: замораживание счетов теневых фирм, репрессии против местных валютных бирж и блокирование нелегальных каналов перевода денег.

В крайнем случае ОАЭ могут прибегнуть к захвату иранских судов в территориальных водах Эмиратов. Это фактически парализует «теневой флот» Ирана, который базируется на старых танкерах, зарегистрированных через компании в ОАЭ.

Эксперты отмечают, что такой шаг может понравиться Штатам. Согласно данным американского казначейства, в 2024 году через банки США прошло 9 миллиардов долларов, связанных с тайными операциями Ирана. 62% этих средств обрабатывали именно фирмы в Дубае. Теперь этот поток может остановиться.

Один из чиновников из ОАЭ сообщил The Wall Street Journal, что в его стране действует надежная процедура работы с лицами и компаниями, попавшими под санкции. Например, два года назад главный государственный банк Дубая закрыл некоторые счета, принадлежавшие российским олигархам и нефтетрейдерам, после того как официальные лица США заставили ОАЭ закрыть Москве черный вход в международную финансовую систему.

Риски для ОАЭ остаются огромными, пишет издание. Тегеран способен атаковать энергетическую инфраструктуру Эмиратов в ответ. Кроме того, в стране проживают сотни тысяч иранцев, а полный разрыв связей навредит репутации ОАЭ как нейтрального бизнес-центра.

Андреас Криг, старший преподаватель Школы исследований безопасности Королевского колледжа Лондона, считает, что Абу-Даби будет действовать выборочно. Первыми под удар попадут счета, имеющие прямую связь с силовиками. «Это важнейший невоенный рычаг, который ОАЭ могут использовать против иранцев», – сказал Криг.

Министерство иностранных дел Эмиратов официально не комментирует эти планы. Однако источники указывают, что подготовка к финансовым репрессиям продолжается. Если счета КСИР заблокируют, это станет историческим поворотом в политике Персидского залива, указывается в материале.