В Дубае распродают золото с большими скидками: не могут вывозить

В последние годы Объединенные Арабские Эмираты стали крупным центром торговли драгоценными металлами. Золото обычно перевозят в грузовых отсеках пассажирских самолетов. Однако с 28 февраля многие рейсы в/из Дубая отменены или отложены. Теперь, когда вывезти золото из ОАЭ стало сложно, многие покупатели отменяют сделанные ранее заказы или даже распродают купленное золото.

В Дубае с большими скидками распродают золото, которое сложно вывезти из-за военной операции против Ирана, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников Bloomberg, скидки достигают $30 за унцию (около 31,1 грамма) по сравнению с ценой, устанавливаемой Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (LBMA), которая, по данным на 5 марта, составила $5,1 тыс.

Крупнейший покупатель золота, поставляемого из Дубая, — Индия. Там наблюдается краткосрочный дефицит физического драгметалла из-за задержки партий, сообщила руководитель исследовательского отдела Augmont Enterprises Рениша Чайнани.

К 17:58 по Баку золото на спотовом рынке торговалось по $5079 за унцию. С начала года его стоимость растет почти на 20%, указывает Bloomberg.