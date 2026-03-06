Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с белорусским коллегой Виктором Хрениным атаку иранских дронов на Нахчыван. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства АР.

Стороны обсудили атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), совершенные с территории Исламской Республики Иран на Нахчыванский международный аэропорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Хренин в ходе беседы отметил, что Минск решительно осуждает подобные атаки и готов оказать Баку необходимую поддержку.

Министры также провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, региональной безопасности и другим темам, представляющим взаимный интерес.

Разговор прошел по инициативе белорусской стороны.

Напомним, 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки на аэропорт четверо гражданских лиц получили ранения.

Посол Ирана в АР Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.