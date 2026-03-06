USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван

18:57 243

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с белорусским коллегой Виктором Хрениным атаку иранских дронов на Нахчыван. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства АР.

Стороны обсудили атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), совершенные с территории Исламской Республики Иран на Нахчыванский международный аэропорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Хренин в ходе беседы отметил, что Минск решительно осуждает подобные атаки и готов оказать Баку необходимую поддержку.

Министры также провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, региональной безопасности и другим темам, представляющим взаимный интерес.

Разговор прошел по инициативе белорусской стороны.

Напомним, 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки на аэропорт четверо гражданских лиц получили ранения.

Посол Ирана в АР Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
18:57 244
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
18:51 870
Иранский военный взывает о помощи
Иранский военный взывает о помощи видео
18:46 1120
Израиль и США ударили по Ираку
Израиль и США ударили по Ираку
18:43 770
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
18:24 1271
Израиль разбомбил фабрику «Шахедов»
Израиль разбомбил фабрику «Шахедов» фото; видео; обновлено 18:57
18:57 11118
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
17:50 2560
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
17:40 1656
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты Заявление главы МИД Украины; обновлено 17:45
17:45 8831
Армения на связи с Турцией
Армения на связи с Турцией
17:00 2007
Али Асадов представит отчет
Али Асадов представит отчет
16:58 822

ЭТО ВАЖНО

Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
18:57 244
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
18:51 870
Иранский военный взывает о помощи
Иранский военный взывает о помощи видео
18:46 1120
Израиль и США ударили по Ираку
Израиль и США ударили по Ираку
18:43 770
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
18:24 1271
Израиль разбомбил фабрику «Шахедов»
Израиль разбомбил фабрику «Шахедов» фото; видео; обновлено 18:57
18:57 11118
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
17:50 2560
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
Никто в Иране не хочет становиться новым Хаменеи
17:40 1656
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты
Конфликт Киева и Будапешта набирает обороты Заявление главы МИД Украины; обновлено 17:45
17:45 8831
Армения на связи с Турцией
Армения на связи с Турцией
17:00 2007
Али Асадов представит отчет
Али Асадов представит отчет
16:58 822
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться