Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

«Хезболла» обстреливает Израиль: у ЦАХАЛ потери

19:23 1104

Армия обороны Израиля заявила, что утром в результате ракетного обстрела со стороны «Хезболлы» на севере страны восемь израильских солдат получили ранения, пятеро из них - тяжелые.

«Пять бойцов бригады «Гивати» получили тяжелые ранения сегодня в результате обстрела террористов на территории страны недалеко от границы с Ливаном», - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

Ракета попала в армейскую позицию недалеко от ливанской границы. Военнослужащие были эвакуированы для оказания медицинской помощи в больницу.

«В том же инциденте еще трое бойцов бригады «Гивати» получили легкие ранения, они также были эвакуированы для медицинской помощи», - добавили в ЦАХАЛ. В числе тех, кто получил легкие ранения в результате ракетного удара, - сын министра финансов Бецалеля Смотрича.

США осудили атаку Ирана на Нахчыван
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
20:27 545
В ОАЭ предотвратили покушения Ирана на израильских дипломатов
В ОАЭ предотвратили покушения Ирана на израильских дипломатов
20:19 641
Зеленский приехал в Донбасс и заявил о новом наступлении России
Зеленский приехал в Донбасс и заявил о новом наступлении России
20:12 789
К Ирану приплыл «Шарль де Голль»
К Ирану приплыл «Шарль де Голль»
20:09 934
Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
18:57 675
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
18:51 2711
Иранский военный взывает о помощи
Иранский военный взывает о помощи видео
18:46 3187
Израиль и США ударили по Ираку
Израиль и США ударили по Ираку
18:43 1726
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
18:24 2484
Израиль достал аятолл под землей
Израиль достал аятолл под землей фото; видео; новость дополнена
19:52 14040
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
17:50 4260

