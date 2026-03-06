«Хезболла» обстреливает Израиль: у ЦАХАЛ потери

Армия обороны Израиля заявила, что утром в результате ракетного обстрела со стороны «Хезболлы» на севере страны восемь израильских солдат получили ранения, пятеро из них - тяжелые.

«Пять бойцов бригады «Гивати» получили тяжелые ранения сегодня в результате обстрела террористов на территории страны недалеко от границы с Ливаном», - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

Ракета попала в армейскую позицию недалеко от ливанской границы. Военнослужащие были эвакуированы для оказания медицинской помощи в больницу.

«В том же инциденте еще трое бойцов бригады «Гивати» получили легкие ранения, они также были эвакуированы для медицинской помощи», - добавили в ЦАХАЛ. В числе тех, кто получил легкие ранения в результате ракетного удара, - сын министра финансов Бецалеля Смотрича.