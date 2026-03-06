USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

США признали удары в районе разрушенной школы в Иране

19:45 804

Члены администрации президента США Дональда Трампа на закрытых брифингах сообщили Конгрессу, что американские военные наносили удары в районе Ирана, где была разрушена школа для девочек, передает NBC News со ссылкой на два осведомленных источника.

Чиновники заверили Конгресс, что Израиль не наносил удар по школе. При этом они подтвердили, что американские военные действовали в районе школы в Минабе.

Альтернативных версий того, кто мог быть ответственным за удар по школе, представители администрации не предложили.

США осудили атаку Ирана на Нахчыван
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
20:27 547
В ОАЭ предотвратили покушения Ирана на израильских дипломатов
В ОАЭ предотвратили покушения Ирана на израильских дипломатов
20:19 642
Зеленский приехал в Донбасс и заявил о новом наступлении России
Зеленский приехал в Донбасс и заявил о новом наступлении России
20:12 791
К Ирану приплыл «Шарль де Голль»
К Ирану приплыл «Шарль де Голль»
20:09 935
Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
18:57 675
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
18:51 2715
Иранский военный взывает о помощи
Иранский военный взывает о помощи видео
18:46 3190
Израиль и США ударили по Ираку
Израиль и США ударили по Ираку
18:43 1727
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
18:24 2485
Израиль достал аятолл под землей
Израиль достал аятолл под землей фото; видео; новость дополнена
19:52 14044
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
17:50 4261

