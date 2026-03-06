США признали удары в районе разрушенной школы в Иране

Члены администрации президента США Дональда Трампа на закрытых брифингах сообщили Конгрессу, что американские военные наносили удары в районе Ирана, где была разрушена школа для девочек, передает NBC News со ссылкой на два осведомленных источника.

Чиновники заверили Конгресс, что Израиль не наносил удар по школе. При этом они подтвердили, что американские военные действовали в районе школы в Минабе.

Альтернативных версий того, кто мог быть ответственным за удар по школе, представители администрации не предложили.