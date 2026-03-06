Для желающих попасть в Нахчыван

Национальная авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) разработала расписание полетов по маршруту Баку – Игдыр - Баку с 7 по 10 марта, чтобы граждане Азербайджана могли пользоваться альтернативным транспортным сообщением между Баку и Нахчываном. Об этом сообщили в пресс-службе AZAL.

В авиакомпании пассажирам рекомендуют учитывать следующее: необходимо прибыть в аэропорт не позднее чем за 1,5 часа до вылета; у пассажиров должен быть при себе заграничный паспорт или удостоверение личности нового поколения.

«В случае каких-либо изменений в расписании рейсов будет предоставлена подробная информация», – заявили в авиакомпании.