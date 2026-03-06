USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Для желающих попасть в Нахчыван

расписание AZAL
19:45

Национальная авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) разработала расписание полетов по маршруту Баку – Игдыр - Баку с 7 по 10 марта, чтобы граждане Азербайджана могли пользоваться альтернативным транспортным сообщением между Баку и Нахчываном. Об этом сообщили в пресс-службе AZAL.

В авиакомпании пассажирам рекомендуют учитывать следующее: необходимо прибыть в аэропорт не позднее чем за 1,5 часа до вылета; у пассажиров должен быть при себе заграничный паспорт или удостоверение личности нового поколения.

«В случае каких-либо изменений в расписании рейсов будет предоставлена подробная информация», – заявили в авиакомпании.

США осудили атаку Ирана на Нахчыван
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
20:27 547
В ОАЭ предотвратили покушения Ирана на израильских дипломатов
В ОАЭ предотвратили покушения Ирана на израильских дипломатов
20:19 648
Зеленский приехал в Донбасс и заявил о новом наступлении России
Зеленский приехал в Донбасс и заявил о новом наступлении России
20:12 792
К Ирану приплыл «Шарль де Голль»
К Ирану приплыл «Шарль де Голль»
20:09 938
Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
18:57 675
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
18:51 2716
Иранский военный взывает о помощи
Иранский военный взывает о помощи видео
18:46 3193
Израиль и США ударили по Ираку
Израиль и США ударили по Ираку
18:43 1729
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
18:24 2486
Израиль достал аятолл под землей
Израиль достал аятолл под землей фото; видео; новость дополнена
19:52 14045
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
17:50 4264

