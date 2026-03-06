Роль женщин-учителей в образовании: Эмин Амруллаев встретился с педагогами-пенсионерами

По случаю 8 Марта — Международного женского дня министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с группой вышедших на пенсию ведущих женщин-педагогов.
Во встрече приняли участие учителя и директора школ с многолетним опытом работы в общеобразовательных учреждениях.
Поздравляя участниц с праздником, министр сказал, что педагоги, посвятившие продуктивные годы своей жизни преподаванию и управлению образованием, сыграли важную роль в развитии азербайджанского образования. Тысячи подготовленных ими выпускников сегодня работают в различных сферах общества и вносят свой вклад в развитие страны.
Эмин Амруллаев подчеркнул особую роль женщин-учителей в формировании азербайджанских школ и передаче национальных и духовных ценностей новым поколениям. Министр отметил, что женщины-педагоги — это не только учителя, передающие знания, но и участницы формирования молодого поколения как одной из духовных опор общества.
В ходе встречи также была представлена информация о мерах, принимаемых для повышения престижа профессии учителя, обеспечения высокой оценки педагогической деятельности обществом и укрепления социального статуса учителей.
Министр отметил, что сохранение накопленного за многие годы педагогического опыта и его передача молодым учителям имеют большое значение для устойчивого развития системы образования. Было подчеркнуто, что наставничество и консультации опытных педагогов-пенсионеров могут внести существенный вклад в профессиональное развитие молодых учителей.
В ходе беседы министр также рассказал о реформах, проведенных в сфере образования в последние годы. Он отметил, что главная цель этих реформ — повышение качества системы образования и соответствие современным требованиям. В этом процессе решающую роль играют профессионализм, инициативность и открытость учителей к нововведениям.
Встреча продолжилась в атмосфере взаимного обмена суждениями, были выслушаны мнения и предложения участников.