Удары по Нахчывану: Велиев переговорил с белорусским и словацким коллегами

Состоялись телефонные разговоры между первым заместителем министра обороны Азербайджана – начальником Генерального штаба Керимом Велиевым и его белорусским и словацким коллегами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны АР.

В ходе бесед с начальником генштаба Вооруженных сил Беларуси Павлом Муравейко и начальником генштаба ВС Словакии Даниэлем Змеко состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в регионе, вопросам безопасности, а также военному сотрудничеству между странами.

Зарубежные коллеги также коснулись атак беспилотных летательных аппаратов ВС Ирана по гражданской инфраструктуре на территории Нахчыванской Автономной Республики АР, особо подчеркнув, что подобные действия противоречат нормам международного права.

Велиев поблагодарил коллег за их позицию и оказанную поддержку.

Телефонные разговоры состоялись по инициативе зарубежных коллег.