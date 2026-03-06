USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Удары по Нахчывану: Велиев переговорил с белорусским и словацким коллегами

20:06 301

Состоялись телефонные разговоры между первым заместителем министра обороны Азербайджана – начальником Генерального штаба Керимом Велиевым и его белорусским и словацким коллегами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны АР.

В ходе бесед с начальником генштаба Вооруженных сил Беларуси Павлом Муравейко и начальником генштаба ВС Словакии Даниэлем Змеко состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации в регионе, вопросам безопасности, а также военному сотрудничеству между странами.

Зарубежные коллеги также коснулись атак беспилотных летательных аппаратов ВС Ирана по гражданской инфраструктуре на территории Нахчыванской Автономной Республики АР, особо подчеркнув, что подобные действия противоречат нормам международного права.

Велиев поблагодарил коллег за их позицию и оказанную поддержку.

Телефонные разговоры состоялись по инициативе зарубежных коллег.

США осудили атаку Ирана на Нахчыван
20:27 550
В ОАЭ предотвратили покушения Ирана на израильских дипломатов
20:19 653
Зеленский приехал в Донбасс и заявил о новом наступлении России
20:12 797
К Ирану приплыл «Шарль де Голль»
20:09 942
Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
18:57 676
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
18:51 2718
Иранский военный взывает о помощи
18:46 3198
Израиль и США ударили по Ираку
18:43 1731
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
18:24 2489
Израиль достал аятолл под землей
19:52 14054
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
17:50 4265

