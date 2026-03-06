К Ирану приплыл «Шарль де Голль»

Французский авианосец Charles de Gaulle прошел через Гибралтарский пролив и вошел в Средиземное море по распоряжению президента Франции Эммануэля Макрона на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Agence France-Presse (AFP).

Как уточняет агентство, до района миссии в Восточном Средиземноморье авианосцу предстоит несколько дней пути. Согласно сообщению, в регионе он будет задействован в «обеспечении безопасности граждан Франции и ее союзников, подвергшихся ударам со стороны Ирана».

О решении отправить Charles de Gaulle в Средиземное море вместе с авианосной группой 3 марта объявил Макрон. Ранее корабль выполнял задачи в Северной Атлантике.

Глава государства пообещал усилить меры безопасности на своих базах на Ближнем Востоке после ударов иранских беспилотников по двум объектам, а также оказывать поддержку дружественным странам в регионе.