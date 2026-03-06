Зеленский приехал в Донбасс и заявил о новом наступлении России

Президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку в Донецкую область и заявил, что россияне готовят здесь наступление весной.

Зеленский опубликовал видео, записанное в Дружковке Донецкой области, возле памятника влюбленным. Он поблагодарил бригады ВСУ, которые защищают это направление.

«Дружковка, Краматорск, Славянск, другие наши города. Россияне не отказываются от войны и здесь, на Донетчине, на весну готовят наступление. Важно, чтобы наши позиции были сильными. Важно, чтобы обеспечение бригад было достаточным. Ребята держатся достойно. И именно так будет держаться и дальше наша страна, наша дипломатия, наш народ... Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто борется против России, кто защищает жизнь. Слава нашим воинам! Слава Украине!» - сказал украинский лидер.