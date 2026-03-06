USD 1.7000
Новость дня
Зеленский приехал в Донбасс и заявил о новом наступлении России

20:12 801

Президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку в Донецкую область и заявил, что россияне готовят здесь наступление весной.

Зеленский опубликовал видео, записанное в Дружковке Донецкой области, возле памятника влюбленным. Он поблагодарил бригады ВСУ, которые защищают это направление.

«Дружковка, Краматорск, Славянск, другие наши города. Россияне не отказываются от войны и здесь, на Донетчине, на весну готовят наступление. Важно, чтобы наши позиции были сильными. Важно, чтобы обеспечение бригад было достаточным. Ребята держатся достойно. И именно так будет держаться и дальше наша страна, наша дипломатия, наш народ... Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто борется против России, кто защищает жизнь. Слава нашим воинам! Слава Украине!» - сказал украинский лидер. 

20:27 553
20:19 654
20:12 802
20:09 945
18:57 677
18:51 2721
18:46 3203
18:43 1732
18:24 2490
19:52 14063
17:50 4269

