Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

Эвакуация из зоны конфликта: почти 24 тысячи американцев вернулись домой

20:15 341

С начала военной операции США и Израиля против Ирана почти 24 тыс. американцев покинули страны Ближнего Востока и вернулись в Соединенные Штаты, сообщили в Госдепартаменте.

Как уточняется в заявлении Госдепартамента, «с 28 февраля почти 24 тыс. американских граждан вернулись в США с Ближнего Востока».

В документе отмечается, что в эти подсчеты не включены американцы, выехавшие в другие страны, а также те, кто находится в пути.

Ранее администрация США объявляла о намерении организовать эвакуационные рейсы для граждан, находящихся на Ближнем Востоке.

«Мы вывозим тысячи людей из разных стран на Ближнем Востоке. Это делают без шума и без перебоев», – подчеркнул президент США Дональд Трамп в Truth Social.

20:27 555
20:19 656
20:12 806
20:09 946
18:57 678
18:51 2722
18:46 3206
18:43 1732
18:24 2492
19:52 14066
17:50 4272

