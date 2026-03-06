Эвакуация из зоны конфликта: почти 24 тысячи американцев вернулись домой

С начала военной операции США и Израиля против Ирана почти 24 тыс. американцев покинули страны Ближнего Востока и вернулись в Соединенные Штаты, сообщили в Госдепартаменте.

Как уточняется в заявлении Госдепартамента, «с 28 февраля почти 24 тыс. американских граждан вернулись в США с Ближнего Востока».

В документе отмечается, что в эти подсчеты не включены американцы, выехавшие в другие страны, а также те, кто находится в пути.

Ранее администрация США объявляла о намерении организовать эвакуационные рейсы для граждан, находящихся на Ближнем Востоке.

«Мы вывозим тысячи людей из разных стран на Ближнем Востоке. Это делают без шума и без перебоев», – подчеркнул президент США Дональд Трамп в Truth Social.