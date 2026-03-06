В ОАЭ предотвратили покушения Ирана на израильских дипломатов

В ОАЭ предотвращены два покушения Ирана на израильских дипломатов, сообщает 12-й израильский телеканал.

Израильские чиновники сообщили телеканалу, что в ОАЭ были предотвращены два покушения, предположительно, организованные Ираном, против израильских дипломатов.

По данным источников, службы безопасности эвакуировали часть сотрудников дипмиссий после информации о целенаправленной «охоте» на израильский дипломатический персонал.

Источник в спецслужбах Израиля уточнил, что было несколько попыток нападения на представителей дипмиссий.

По данным СМИ, массовая эвакуация неосновного персонала и сотрудников дипломатических миссий Израиля в ОАЭ была проведена именно из-за иранской угрозы.