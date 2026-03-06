США осудили атаку Ирана на Нахчыван

Посольство США в Азербайджане осудило удары Ирана беспилотными летательными аппаратами по Нахчывану и заявило о своей солидарности с народом Азербайджана, сообщается в публикации дипмиссии в соцсети Х.

«Соединенные Штаты решительно осуждают атаки иранских беспилотников на Нахчыван и выражают полную солидарность с народом Азербайджана. Посольство США в Азербайджане внимательно следит за развитием ситуации и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в публикации.

The United States condemns the March 5 Iranian drone strikes on Nakhchivan and stands in full solidarity with the people of Azerbaijan.



The U.S. Embassy in Baku is closely assessing the situation as it evolves and wishes a speedy recovery to those who were injured in the… — U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) March 6, 2026

Напомним, 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки на аэропорт четверо гражданских лиц получили ранения.

Посол Ирана в АР Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.