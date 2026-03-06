В Эмиратах пожар на крупнейшем нефтехранилище

В Объединенных Арабских Эмиратах произошел пожар в хранилище нефтепродуктов возле порта Фуджейра.
Как сообщает местное государственное информагентство WAM, пожар вспыхнул от обломков сбитого беспилотника, распространение огня уже остановлено.
Al-Jazeera отмечает, что это крупнейшее хранилище нефтепродуктов на всем Ближнем Востоке.
3 марта сообщалось, что порт Фуджейра, один из крупнейших мировых центров по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, подвергся удару со стороны Ирана. После удара по нефтебазе на берегу Оманского залива компания Vopak приостановила работу терминала, также был остановлен нефтеперерабатывающий завод. Власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что пожар возник из-за падения обломков после атаки беспилотника.