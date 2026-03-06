USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

В Эмиратах пожар на крупнейшем нефтехранилище

20:25 470

В Объединенных Арабских Эмиратах произошел пожар в хранилище нефтепродуктов возле порта Фуджейра.

Как сообщает местное государственное информагентство WAM, пожар вспыхнул от обломков сбитого беспилотника, распространение огня уже остановлено.

Al-Jazeera отмечает, что это крупнейшее хранилище нефтепродуктов на всем Ближнем Востоке.

3 марта сообщалось, что порт Фуджейра, один из крупнейших мировых центров по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, подвергся удару со стороны Ирана. После удара по нефтебазе на берегу Оманского залива компания Vopak приостановила работу терминала, также был остановлен нефтеперерабатывающий завод. Власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что пожар возник из-за падения обломков после атаки беспилотника.

США осудили атаку Ирана на Нахчыван
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
20:27 563
В ОАЭ предотвратили покушения Ирана на израильских дипломатов
В ОАЭ предотвратили покушения Ирана на израильских дипломатов
20:19 663
Зеленский приехал в Донбасс и заявил о новом наступлении России
Зеленский приехал в Донбасс и заявил о новом наступлении России
20:12 813
К Ирану приплыл «Шарль де Голль»
К Ирану приплыл «Шарль де Голль»
20:09 950
Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
Звонок Гасанову: глава Минобороны Беларуси осудил атаки на Нахчыван
18:57 679
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
ОАЭ готовятся перерезать артерию Ирану
18:51 2727
Иранский военный взывает о помощи
Иранский военный взывает о помощи видео
18:46 3211
Израиль и США ударили по Ираку
Израиль и США ударили по Ираку
18:43 1733
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
Азербайджанские грузовики выезжают из Ирана, а иранские - из Азербайджана
18:24 2495
Израиль достал аятолл под землей
Израиль достал аятолл под землей фото; видео; новость дополнена
19:52 14074
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
Алиев отреагировал на эмоциональный пост премьера Албании
17:50 4276

