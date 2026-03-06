Нетаньяху: Израиль на пути к полной безопасности

Израиль движется к выполнению всех своих задач в сфере безопасности, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время посещения района падения ракеты в Беэр-Шеве на юге страны. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

«Мы (Израиль) на пути к выполнению всех наших задач», – подчеркнул Нетаньяху.

Он напомнил, что операция «Рык льва» против Ирана продолжается уже седьмой день.

«Израиль наносит удары по врагу и по его руководству, по другим целям, в том числе и в Ливане», – добавил Нетаньяху.

Глава правительства отметил, что «в наступлении требуются решимость, изобретательность и военная хитрость», и «всего этого у Израиля в избытке». «Это уже узнал враг, и он ощутит это в большей мере», – подчеркнул Нетаньяху.

«В обороне необходимы железная дисциплина и стойкость, и здесь этого тоже в избытке», – резюмировал премьер.