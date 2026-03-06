USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Уиткофф оптимистичен: США ожидают прорыва по Украине

США ожидают в ближайшие недели прогресса в переговорах по урегулированию российско-украинской войны после масштабного обмена пленными - по тысяче человек с каждой стороны, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в соцсети X.

По его словам, обмен стал возможным благодаря длительным трехсторонним переговорам в Женеве с участием США. Он подчеркнул, что процесс курируется лично президентом США Дональдом Трампом.

«Под руководством президента мы продолжаем достигать значимых результатов, одновременно работая над формулировкой мирного соглашения, которое раз и навсегда положит конец войне», – отметил спецпосланник.

Уиткофф выразил оптимизм относительно дальнейшей дипломатии. Он сообщил, что работа над итоговым документом продолжается, и новые результаты могут быть озвучены в ближайшее время.

«Обсуждения продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс», – добавил он.

Также американский дипломат поблагодарил правительство Швейцарии за организацию площадки для проведения этих дискуссий.

