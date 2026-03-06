Премьеры Азербайджана и Беларуси созвонились: обсудили атаку на Нахчыван

6 марта состоялся телефонный разговор премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета Министров, «в ходе телефонного разговора было отмечено динамичное развитие азербайджано-белорусского многогранного партнерства в различных сферах благодаря совместным усилиям президентов двух стран. Главы правительств обсудили текущую ситуацию в регионе».

В ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность в связи с инцидентом в Нахчыване, указали в Кабмине. Али Асадов проинформировал Александра Турчина об атаках Ирана против Азербайджана с использованием беспилотников.

Также премьер-министры обсудили «перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью».