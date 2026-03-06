USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича

21:12 684

6 марта состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Республики Сербия Александаром Вучичем.

Согласно сообщению пресс-службы президента Азербайджана, «в ходе разговора был проведен обмен мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке, выражена обеспокоенность еще большей эскалацией ситуации. Во время телефонного разговора были осуждены атаки беспилотников со стороны Ирана на Нахчыван».

В ходе беседы Ильхам Алиев поздравил Александара Вучича с днем рождения. Президент Сербии выразил признательность президенту Азербайджана за проявленное внимание.

«Главы государств отметили развитие дружественных отношений и стратегического партнерства между нашими странами, обсудили перспективы сотрудничества», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

22:13 403
15:42 4343
19:31 4745
21:18 16166
21:12 685
20:39 1291
20:55 354
20:27 1541
20:19 1484
20:12 1840
20:09 2032

