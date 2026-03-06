Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича

6 марта состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Республики Сербия Александаром Вучичем.

Согласно сообщению пресс-службы президента Азербайджана, «в ходе разговора был проведен обмен мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке, выражена обеспокоенность еще большей эскалацией ситуации. Во время телефонного разговора были осуждены атаки беспилотников со стороны Ирана на Нахчыван».

В ходе беседы Ильхам Алиев поздравил Александара Вучича с днем рождения. Президент Сербии выразил признательность президенту Азербайджана за проявленное внимание.

«Главы государств отметили развитие дружественных отношений и стратегического партнерства между нашими странами, обсудили перспективы сотрудничества», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.