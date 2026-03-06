USD 1.7000
В Турции опровергли фейк об обращении к британской разведке

Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям президента Турции опроверг сообщения иностранных СМИ о том, что Анкара якобы обращалась к британской разведке с просьбой усилить охрану временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа.

«Новость, опубликованная сегодня иностранным информационным агентством, утверждающая, что Турция обратилась к британской MI6 с просьбой усилить охрану сирийского президента аш-Шараа, не соответствует действительности. Национальная разведывательная организация Турции (MIT) активно сотрудничает как с международным разведывательным сообществом, так и с силами безопасности соседней Сирии в борьбе с терроризмом. Неправда, что MIT обращалась к MI6 с просьбой об охране сирийского президента или просила ее взять на себя такую роль», – говорится в заявлении Центра.

Ранее о якобы наличии такого запроса сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

