Байрамов и Таяни: удары Ирана ставят под угрозу мир и стабильность

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с вице-премьером - министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни обсудил атаки иранских дронов на азербайджанскую территорию. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Стороны обсудили ситуацию в области региональной безопасности, включая удары дронов, нанесенные Ираном по территории Азербайджана.

Байрамов подчеркнул недопустимость подобных атак на азербайджанскую территорию. Он отметил, что любые действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности страны, противоречат нормам международного права.

Отмечается, что такие шаги, создающие угрозу для гражданского населения и инфраструктуры, представляют собой серьезный вызов для региональной стабильности и безопасности.

Таяни выразил обеспокоенность ситуацией и подчеркнул важность восстановления стабильности в регионе, одновременно выразив солидарность с Азербайджаном. Глава МИД Италии также поблагодарил азербайджанскую сторону за содействие в эвакуации итальянских граждан через Азербайджан. Собеседники обсудили и перспективы сотрудничества в рамках стратегического партнерства между двумя странами.