КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...

В результате комплексных контрразведывательных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, были пресечены попытки планируемых со стороны спецслужбы Исламской Республики Иран SEPAH террористическо-провокационных актов и сбора разведывательной информации в Азербайджане. Об этом говорится в репортаже телеканала AzTV.

По данным СГБ, для создания паники в обществе и нанесения удара по международному авторитету Азербайджана целями были выбраны нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, один из руководителей религиозной общины горских евреев и синагога евреев-ашкенази.

В ходе расследования было установлено, что граждане Ирана Рустамзада Бехнам Сахибали и Зандкиан Ясер Рахим, установив преступную связь с гражданином Азербайджана Гулиевым Тарханом Тарлан оглу, организовали переправку взрывных устройств на территорию страны. В контейнере, размещенном недалеко от поселка Шихов Сабаильского района, было обнаружено 7 килограммов 730 граммов взрывчатого вещества типа С-4.

Следствием также установлено, что по поручению лиц, связанных с SEPAH, на территорию страны были ввезены еще два дистанционно управляемых взрывных устройства типа С-4, которые были спрятаны в различных местах. В то же время на территории Гарадагского района было обнаружено еще одно взрывное устройство весом 1280 граммов с радиусом поражения 250–300 метров.

В ходе расследований выяснилось, что SEPAH также готовил план покушения на жизнь общественного деятеля в Азербайджане. С этой целью местным лицам были даны поручения по проведению фото- и видеосъемки места работы цели, приобретению оружия и транспортного средства.

В результате упреждающих оперативных мероприятий, проведенных СГБ, террористические планы были предотвращены. Граждане Азербайджана Гулиев Тархан Тарлан оглу, Агаев Нижат Заман оглу, Абдуллаев Асад Тофиг оглу и Рустамов Рашад Фархад оглу были признаны виновными по соответствующим статьям и приговорены к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Шабанова Нармина Рамиз гызы и Исмиев Наиб Агаисми оглу привлечены к уголовной ответственности за подготовку к покушению на жизнь общественного деятеля, а Ахмедов Эльвин Бахруз оглу — по статье о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ; в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе расследования было установлено, что в организации террористических планов принимал участие офицер разведывательной организации SEPAH полковник Али Асгар Бордбар Шерами. Граждане Ирана Зандкиан Ясер Рахим, Рустамзада Бехнам Сахибали, Азарундбиле Хосейн Савар Сабер и Шейхзаде Саджад Могадам Сати Софи Эвад объявлены в международный розыск.

СГБ сообщает, что оперативно-следственные мероприятия в связи с террористическо-провокационными планами иностранных спецслужб в Азербайджане продолжаются.