Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Иран атакует 12 стран Ближнего Востока и угрожает мирным жителям

заявление CENTCOM
22:01 507

Иран атаковал 12 стран на Ближнем Востоке и продолжает наносить ущерб гражданским лицам, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Иранский террористический режим атаковал 12 различных стран и продолжает целенаправленно наносить ущерб гражданским лицам по всему Ближнему Востоку. Вчера иранские силы запустили семь ударных дронов по жилым районам в Бахрейне. Это неприемлемый поступок, и он не останется без ответа», – заявил командующий CENTCOM Брэд Купер.

По его словам, США продолжат действовать совместно с партнерами в регионе, чтобы «противостоять этой угрозе для невинных граждан по всему региону».

