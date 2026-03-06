Иран атакует 12 стран Ближнего Востока и угрожает мирным жителям

«Иранский террористический режим атаковал 12 различных стран и продолжает целенаправленно наносить ущерб гражданским лицам по всему Ближнему Востоку. Вчера иранские силы запустили семь ударных дронов по жилым районам в Бахрейне. Это неприемлемый поступок, и он не останется без ответа», – заявил командующий CENTCOM Брэд Купер.

По его словам, США продолжат действовать совместно с партнерами в регионе, чтобы «противостоять этой угрозе для невинных граждан по всему региону».