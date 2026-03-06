Иран теперь угрожает и Европе

Иран предупредил страны Европы, что они могут стать законными целями в случае поддержки агрессии США и Израиля, заявил замглавы иранского МИД Маджид Тахт-Раванчи в эфире телеканала France 24.

«Мы уже проинформировали европейцев и всех остальных, что им следует быть осторожными и не ввязываться в эту агрессивную войну против Ирана. Если они будут помогать, я не хочу называть конкретные страны, но если какая-либо страна присоединится к агрессии США и Израиля против Ирана, то она, безусловно, также станет законной целью для ответных мер Ирана», – сказал он.