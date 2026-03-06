Российские корабли повреждены в Новороссийске

Силы обороны Украины поразили два корабля Черноморского флота РФ — фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 6 марта, по результатам дополнительного анализа ударов, нанесенных 2 марта.

В Генштабе отметили, что степень повреждений уточняется, продолжается анализ данных о возможных повреждениях других судов россиян.

2 марта Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 2 марта Силы обороны Украины поразили нефтяной терминал Шесхарис и военно-морскую базу Новороссийск в Краснодарском крае РФ. Был зафиксирован масштабный пожар. 4 марта в СБУ сообщили, что Служба безопасности вместе с другими подразделениями Сил обороны во время удара по российскому порту Новороссийск ночью 2 марта поразила морской тральщик «Валентин Пикуль» и противолодочные корабли «Ейск» и «Касимов».