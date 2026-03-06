USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

Российские корабли повреждены в Новороссийске

Генштаб ВСУ подтвердил
6 мартa 2026, 23:06 883

Силы обороны Украины поразили два корабля Черноморского флота РФ — фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 6 марта, по результатам дополнительного анализа ударов, нанесенных 2 марта.

В Генштабе отметили, что степень повреждений уточняется, продолжается анализ данных о возможных повреждениях других судов россиян.

2 марта Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 2 марта Силы обороны Украины поразили нефтяной терминал Шесхарис и военно-морскую базу Новороссийск в Краснодарском крае РФ. Был зафиксирован масштабный пожар. 4 марта в СБУ сообщили, что Служба безопасности вместе с другими подразделениями Сил обороны во время удара по российскому порту Новороссийск ночью 2 марта поразила морской тральщик «Валентин Пикуль» и противолодочные корабли «Ейск» и «Касимов».

КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... видео
6 мартa 2026, 21:42 3708
«Безоговорочная капитуляция»: теперь Трамп решит, что будет с Ираном
«Безоговорочная капитуляция»: теперь Трамп решит, что будет с Ираном обновлено 23:02
6 мартa 2026, 23:02 9563
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
6 мартa 2026, 22:13 2565
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана; все еще актуально
6 мартa 2026, 15:42 5087
Новые рекорды нефти
Новые рекорды нефти обновлено 22:05
6 мартa 2026, 22:05 6345
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране фото; видео; обновлено 21:18
6 мартa 2026, 21:18 17470
Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича
Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича
6 мартa 2026, 21:12 1099
Нетаньяху: Израиль на пути к полной безопасности
Нетаньяху: Израиль на пути к полной безопасности
6 мартa 2026, 20:39 1758
Премьеры Азербайджана и Беларуси созвонились: обсудили атаку на Нахчыван
Премьеры Азербайджана и Беларуси созвонились: обсудили атаку на Нахчыван
6 мартa 2026, 20:55 547
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
6 мартa 2026, 20:27 2081
В ОАЭ предотвратили покушения Ирана на израильских дипломатов
В ОАЭ предотвратили покушения Ирана на израильских дипломатов
6 мартa 2026, 20:19 1927

ЭТО ВАЖНО

