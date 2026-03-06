МИД Ирана: «Нас предали. Никаких переговоров»

Иран назвал «предательством» со стороны США отказ от дальнейших переговоров по ядерной программе Тегерана и переход к военному конфликту, несмотря на публичные заявления об удовлетворении последним раундом дискуссий. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи в эфире телеканала France 24.

«Нет, - ответил он на вопрос журналиста, продолжают ли иранцы попытки возобновить переговоры с американской стороной. - Мы не доверяем американцам, администрации США, потому что они предали не только нас, но и дипломатию. Мы были в самом разгаре переговоров, когда они напали на нас. Теперь мы защищаемся, не мы начали эту войну».

Тахт-Раванчи уверяет, что иранцы готовились отправить техническую группу в Вену в следующий понедельник и договорились о новом раунде переговоров: «Поэтому этот вопрос следует задать американцам: почему они изменили свое решение, почему они прибегли к силе, вместо того чтобы дать возможность дипломатии работать?»

Ранее портал Axios сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио в телефонных разговорах с коллегами из арабских стран заявил, что конфликт с Ираном, как ожидается, продлится как минимум несколько недель.