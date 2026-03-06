Путин созвонился с Пезешкианом

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всем Ближневосточном регионе, скорейшего возвращения на путь политико-дипломатического урегулирования», — указывается в заявлении.

Путин отметил, что находится в постоянном контакте с лидерами стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В свою очередь Пезешкиан подробно проинформировал о развитии ситуации в ходе нынешней острой фазы конфликта.