Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Путин созвонился с Пезешкианом

6 мартa 2026, 23:43

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

«Подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всем Ближневосточном регионе, скорейшего возвращения на путь политико-дипломатического урегулирования», — указывается в заявлении.

Путин отметил, что находится в постоянном контакте с лидерами стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В свою очередь Пезешкиан подробно проинформировал о развитии ситуации в ходе нынешней острой фазы конфликта.

КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
6 мартa 2026, 21:42
«Безоговорочная капитуляция»: теперь Трамп решит, что будет с Ираном
«Безоговорочная капитуляция»: теперь Трамп решит, что будет с Ираном
6 мартa 2026, 23:02
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
6 мартa 2026, 22:13
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана; все еще актуально
6 мартa 2026, 15:42
Новые рекорды нефти
Новые рекорды нефти
6 мартa 2026, 22:05
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране
6 мартa 2026, 21:18
Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича
Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича
6 мартa 2026, 21:12
Нетаньяху: Израиль на пути к полной безопасности
Нетаньяху: Израиль на пути к полной безопасности
6 мартa 2026, 20:39
Премьеры Азербайджана и Беларуси созвонились: обсудили атаку на Нахчыван
Премьеры Азербайджана и Беларуси созвонились: обсудили атаку на Нахчыван
6 мартa 2026, 20:55
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
6 мартa 2026, 20:27
В ОАЭ предотвратили покушения Ирана на израильских дипломатов
В ОАЭ предотвратили покушения Ирана на израильских дипломатов
6 мартa 2026, 20:19

