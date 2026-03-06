USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Рекорд по бомбам: США и Израиль бьют по Ирану чаще, чем когда-либо

6 мартa 2026, 23:49 219

США и Израиль наносят по Ирану больше ударов в сутки, чем в рамках любой другой бомбардировочной кампании новейшей истории, пишет The Associated Press.

США и Израиль заявили о поражении около 4 тыс. целей на территории Ирана за первые четыре дня операции. Такие данные приводит базирующаяся в Великобритании мониторинговая организация Airwars.

Как отмечается, это больше, чем было поражено за первые шесть месяцев бомбардировочной кампании международной коалиции под руководством США против террористической группировки «Исламское государство». Этот показатель также почти вдвое превышает среднесуточное число целей, о котором сообщал Израиль в первые четыре дня войны в Газе – одной из самых интенсивных бомбардировочных кампаний XXI века.

Отмечается, что рост числа поражаемых целей в сутки стал возможен благодаря широкому применению израильскими военными технологий искусственного интеллекта при выборе объектов для ударов.

По оценке Airwars, системы искусственного интеллекта, вероятно, используются и для формирования американских «банков целей».

КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... видео
6 мартa 2026, 21:42 3713
«Безоговорочная капитуляция»: теперь Трамп решит, что будет с Ираном
«Безоговорочная капитуляция»: теперь Трамп решит, что будет с Ираном обновлено 23:02
6 мартa 2026, 23:02 9571
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
6 мартa 2026, 22:13 2570
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана; все еще актуально
6 мартa 2026, 15:42 5087
Новые рекорды нефти
Новые рекорды нефти обновлено 22:05
6 мартa 2026, 22:05 6351
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране фото; видео; обновлено 21:18
6 мартa 2026, 21:18 17472
Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича
Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича
6 мартa 2026, 21:12 1099
Нетаньяху: Израиль на пути к полной безопасности
Нетаньяху: Израиль на пути к полной безопасности
6 мартa 2026, 20:39 1760
Премьеры Азербайджана и Беларуси созвонились: обсудили атаку на Нахчыван
Премьеры Азербайджана и Беларуси созвонились: обсудили атаку на Нахчыван
6 мартa 2026, 20:55 547
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
6 мартa 2026, 20:27 2084
В ОАЭ предотвратили покушения Ирана на израильских дипломатов
В ОАЭ предотвратили покушения Ирана на израильских дипломатов
6 мартa 2026, 20:19 1928

