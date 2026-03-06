Рекорд по бомбам: США и Израиль бьют по Ирану чаще, чем когда-либо

США и Израиль наносят по Ирану больше ударов в сутки, чем в рамках любой другой бомбардировочной кампании новейшей истории, пишет The Associated Press.

США и Израиль заявили о поражении около 4 тыс. целей на территории Ирана за первые четыре дня операции. Такие данные приводит базирующаяся в Великобритании мониторинговая организация Airwars.

Как отмечается, это больше, чем было поражено за первые шесть месяцев бомбардировочной кампании международной коалиции под руководством США против террористической группировки «Исламское государство». Этот показатель также почти вдвое превышает среднесуточное число целей, о котором сообщал Израиль в первые четыре дня войны в Газе – одной из самых интенсивных бомбардировочных кампаний XXI века.

Отмечается, что рост числа поражаемых целей в сутки стал возможен благодаря широкому применению израильскими военными технологий искусственного интеллекта при выборе объектов для ударов.

По оценке Airwars, системы искусственного интеллекта, вероятно, используются и для формирования американских «банков целей».