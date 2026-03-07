Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?

По сведениям издания со ссылкой на неназванных должностных лиц, в учениях должна была участвовать штабная боевая бригада дивизии численностью около 4–5 тыс. военнослужащих. Именно это подразделение координирует операции по захвату аэродромов и другой критически важной инфраструктуры, отмечается в материале. При этом подчеркивается, что по состоянию на 6 марта приказа о развертывании бригада не получала. Вместе с тем участие 82-й воздушно-десантной дивизии в прежних зарубежных операциях США, по оценке газеты, позволяет предположить возможность ее привлечения и к потенциальной кампании против Ирана. «Мы все к чему-то готовимся – просто на всякий случай», – рассказал один из источников WP.

В публикации также отмечается, что учения планировалось провести в штате Луизиана, тогда как сама 82-я воздушно-десантная дивизия базируется в Северной Каролине. В качестве одной из возможных точек развертывания в Иране газета называет остров Харк, где сосредоточены ключевые объекты нефтяной отрасли исламской республики.