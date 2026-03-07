USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?

00:05 1778

Сухопутные войска США отменили масштабные учения с участием бригады элитной 82-й воздушно-десантной дивизии, что усилило предположения о возможной скорой переброске подразделения в Иран, сообщила газета The Washington Post (WP).

По сведениям издания со ссылкой на неназванных должностных лиц, в учениях должна была участвовать штабная боевая бригада дивизии численностью около 4–5 тыс. военнослужащих. Именно это подразделение координирует операции по захвату аэродромов и другой критически важной инфраструктуры, отмечается в материале. При этом подчеркивается, что по состоянию на 6 марта приказа о развертывании бригада не получала. Вместе с тем участие 82-й воздушно-десантной дивизии в прежних зарубежных операциях США, по оценке газеты, позволяет предположить возможность ее привлечения и к потенциальной кампании против Ирана. «Мы все к чему-то готовимся – просто на всякий случай», – рассказал один из источников WP.

В публикации также отмечается, что учения планировалось провести в штате Луизиана, тогда как сама 82-я воздушно-десантная дивизия базируется в Северной Каролине. В качестве одной из возможных точек развертывания в Иране газета называет остров Харк, где сосредоточены ключевые объекты нефтяной отрасли исламской республики.

Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
00:05 1779
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... видео
6 мартa 2026, 21:42 5181
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана обновлено 00:40
00:40 11682
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
6 мартa 2026, 22:13 3665
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана; все еще актуально
6 мартa 2026, 15:42 5483
Новые рекорды нефти
Новые рекорды нефти обновлено 22:05
6 мартa 2026, 22:05 7230
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране фото; видео; обновлено 21:18
6 мартa 2026, 21:18 18140
Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича
Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича
6 мартa 2026, 21:12 1288
Нетаньяху: Израиль на пути к полной безопасности
Нетаньяху: Израиль на пути к полной безопасности
6 мартa 2026, 20:39 1991
Премьеры Азербайджана и Беларуси созвонились: обсудили атаку на Нахчыван
Премьеры Азербайджана и Беларуси созвонились: обсудили атаку на Нахчыван
6 мартa 2026, 20:55 647
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
6 мартa 2026, 20:27 2364

ЭТО ВАЖНО

Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
00:05 1779
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... видео
6 мартa 2026, 21:42 5181
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана обновлено 00:40
00:40 11682
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
6 мартa 2026, 22:13 3665
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана; все еще актуально
6 мартa 2026, 15:42 5483
Новые рекорды нефти
Новые рекорды нефти обновлено 22:05
6 мартa 2026, 22:05 7230
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране фото; видео; обновлено 21:18
6 мартa 2026, 21:18 18140
Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича
Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича
6 мартa 2026, 21:12 1288
Нетаньяху: Израиль на пути к полной безопасности
Нетаньяху: Израиль на пути к полной безопасности
6 мартa 2026, 20:39 1991
Премьеры Азербайджана и Беларуси созвонились: обсудили атаку на Нахчыван
Премьеры Азербайджана и Беларуси созвонились: обсудили атаку на Нахчыван
6 мартa 2026, 20:55 647
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
6 мартa 2026, 20:27 2364
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться