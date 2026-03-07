Cтраны Персидского залива грозят свернуть инвестиции в США

Ряд стран Персидского залива рассматривают возможность ограничения зарубежных инвестиций из-за экономического давления, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает телеканал CNN.
По имеющейся информации, некоторые государства региона начали внутренние проверки и изучают возможность применения положения о форс-мажоре для отказа от инвестиционных обязательств.
На такой шаг страны решаются из-за роста бюджетной нагрузки, вызванной снижением доходов от продажи энергоресурсов и сокращением туристического потока на фоне увеличения оборонных расходов.
CNN отмечает, что в 2025 году Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар обязались инвестировать в экономику США около $3 трлн. Любые изменения по этому вопросу могут «оказать серьезное давление» на американского лидера Дональда Трампа и его администрацию.