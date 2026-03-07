USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Cтраны Персидского залива грозят свернуть инвестиции в США

00:19 1361

Ряд стран Персидского залива рассматривают возможность ограничения зарубежных инвестиций из-за экономического давления, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает телеканал CNN.

По имеющейся информации, некоторые государства региона начали внутренние проверки и изучают возможность применения положения о форс-мажоре для отказа от инвестиционных обязательств.

На такой шаг страны решаются из-за роста бюджетной нагрузки, вызванной снижением доходов от продажи энергоресурсов и сокращением туристического потока на фоне увеличения оборонных расходов.

CNN отмечает, что в 2025 году Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар обязались инвестировать в экономику США около $3 трлн. Любые изменения по этому вопросу могут «оказать серьезное давление» на американского лидера Дональда Трампа и его администрацию.

Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
00:05 1780
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... видео
6 мартa 2026, 21:42 5182
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана обновлено 00:40
00:40 11684
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
6 мартa 2026, 22:13 3666
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана; все еще актуально
6 мартa 2026, 15:42 5483
Новые рекорды нефти
Новые рекорды нефти обновлено 22:05
6 мартa 2026, 22:05 7231
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране фото; видео; обновлено 21:18
6 мартa 2026, 21:18 18140
Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича
Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича
6 мартa 2026, 21:12 1288
Нетаньяху: Израиль на пути к полной безопасности
Нетаньяху: Израиль на пути к полной безопасности
6 мартa 2026, 20:39 1991
Премьеры Азербайджана и Беларуси созвонились: обсудили атаку на Нахчыван
Премьеры Азербайджана и Беларуси созвонились: обсудили атаку на Нахчыван
6 мартa 2026, 20:55 647
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
6 мартa 2026, 20:27 2364

