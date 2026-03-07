«Хезболла» месяцами готовилась к войне с Израилем

Ливанская группировка «Хезболла» в течение нескольких месяцев наращивала запасы ракет и беспилотников, готовясь к неизбежной войне с Израилем, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, группировка опиралась на поддержку Ирана и собственные производственные мощности для укрепления военного потенциала.

В публикации приводятся сведения от трех ливанских источников, знакомых с деятельностью «Хезболлы», а также двух иностранных чиновников в Ливане и представителя израильских военных. Все собеседники говорили на условиях анонимности.

Глава медиаофиса «Хезболлы» Юсеф аль-Зейн в ответ на запрос Reuters отметил, что группировка не раскрывает детали своих военных операций, но подтвердил решимость «сражаться до последнего вздоха».