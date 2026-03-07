Эр-Рияд выходил на связь с Тегераном

Саудовская Аравия связывалась с иранскими властями с целью добиться деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и предотвратить его расширение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

По сведениям агентства, за последние несколько дней представители Саудовской Аравии срочно задействовали дипломатические каналы с тем, чтобы добиться «деэскалации напряженности и предотвратить ухудшение конфликта». Усилия Эр-Рияда поддерживают несколько ближневосточных и европейских стран, отмечает издание.

В переговорах, указывает Bloomberg, участвовали как дипломаты, так и представители служб безопасности.