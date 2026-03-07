USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Эр-Рияд выходил на связь с Тегераном

Саудовская Аравия связывалась с иранскими властями с целью добиться деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и предотвратить его расширение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

По сведениям агентства, за последние несколько дней представители Саудовской Аравии срочно задействовали дипломатические каналы с тем, чтобы добиться «деэскалации напряженности и предотвратить ухудшение конфликта». Усилия Эр-Рияда поддерживают несколько ближневосточных и европейских стран, отмечает издание.

В переговорах, указывает Bloomberg, участвовали как дипломаты, так и представители служб безопасности.

Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
Новые рекорды нефти
Новые рекорды нефти
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране
Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича
Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича
Нетаньяху: Израиль на пути к полной безопасности
Нетаньяху: Израиль на пути к полной безопасности
Премьеры Азербайджана и Беларуси созвонились: обсудили атаку на Нахчыван
Премьеры Азербайджана и Беларуси созвонились: обсудили атаку на Нахчыван
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
