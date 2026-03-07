Дрон ударил по отелю в Иракском Курдистане

В городе Эрбиль в Иракском Курдистане прогремел мощный взрыв в отеле Erbil Arjaan by Rotana.
Reuters пишет, ссылаясь на источники в местных силовых структурах, что по гостинице ударил дрон.
Агентство напоминает, что в пятницу посольство США в Багдаде выпустило предупреждение о том, что союзные Ирану группировки могут попытаться нанести удары по отелям в Иракском Курдистане, в которых часто останавливаются иностранцы. Данных о пострадавших и масштабе разрушений пока не поступало.
Проиранские источники утверждают, что в отеле находились американские военнослужащие.