Вот почему Иран так мало стреляет

Дрон ударил по отелю в Иракском Курдистане

В городе Эрбиль в Иракском Курдистане прогремел мощный взрыв в отеле Erbil Arjaan by Rotana.

Reuters пишет, ссылаясь на источники в местных силовых структурах, что по гостинице ударил дрон.

Агентство напоминает, что в пятницу посольство США в Багдаде выпустило предупреждение о том, что союзные Ирану группировки могут попытаться нанести удары по отелям в Иракском Курдистане, в которых часто останавливаются иностранцы. Данных о пострадавших и масштабе разрушений пока не поступало.

Проиранские источники утверждают, что в отеле находились американские военнослужащие.

Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... видео
6 мартa 2026, 21:42
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана обновлено 00:40
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана; все еще актуально
6 мартa 2026, 15:42
Новые рекорды нефти
Новые рекорды нефти обновлено 22:05
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране фото; видео; обновлено 21:18
6 мартa 2026, 21:18
Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича
Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича
6 мартa 2026, 21:12
Нетаньяху: Израиль на пути к полной безопасности
Нетаньяху: Израиль на пути к полной безопасности
6 мартa 2026, 20:39
Премьеры Азербайджана и Беларуси созвонились: обсудили атаку на Нахчыван
Премьеры Азербайджана и Беларуси созвонились: обсудили атаку на Нахчыван
6 мартa 2026, 20:55
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
