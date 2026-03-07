USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

США давят на Шри-Ланку: выживших моряков не вернут в Иран

01:06 380

Администрация США требует от властей Шри-Ланки не возвращать в Иран моряков с потопленного иранского фрегата IRIS Dena, сообщает агентство Reuters.

Фрегат IRIS Dena, на борту которого находились около 130 моряков, 4 марта был атакован подводной лодкой ВМС США и затонул у берегов Шри-Ланки. Ланкийские ВМС спасли 32 человека, все они граждане Ирана и находятся в госпиталях. Из воды подняли 87 тел, остальные члены экипажа числятся пропавшими без вести.

По данным агентства, американская дипломатическая переписка, с которой ознакомились журналисты Reuters, указывает, что «США оказывают давление на правительство Шри-Ланки», требуя не возвращать в Иран «выживших с иранского корабля», а также экипаж судна снабжения Bushehr численностью 208 человек, находящегося в одном из портов страны. 

Американская сторона указала властям Шри-Ланки на необходимость «минимизировать иранские попытки использовать задержанных в целях пропаганды». По информации из публикации, США рассчитывают, что судно Bushehr останется в Шри-Ланке до завершения военной операции против Ирана.

Тем временем издание Foreign Affairs сообщает, что Индия пустила в свой порт Кочи иранский десантный корабль Lavan, он пришвартован в морской гавани. 

По информации издания, корабль запросил убежище 28 февраля, в день начала операции США и Израиля против Ирана. По данным The Times of India, экипаж попросил заход в порт из-за возникших технических проблем.

Корабль получил разрешение 1 марта, а в порту находится с 4 марта. Экипаж из 183 человек размещен на военно-морской базе.

Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
00:05 1784
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... видео
6 мартa 2026, 21:42 5188
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана обновлено 00:40
00:40 11693
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
6 мартa 2026, 22:13 3668
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана; все еще актуально
6 мартa 2026, 15:42 5485
Новые рекорды нефти
Новые рекорды нефти обновлено 22:05
6 мартa 2026, 22:05 7231
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране фото; видео; обновлено 21:18
6 мартa 2026, 21:18 18141
Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича
Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича
6 мартa 2026, 21:12 1288
Нетаньяху: Израиль на пути к полной безопасности
Нетаньяху: Израиль на пути к полной безопасности
6 мартa 2026, 20:39 1991
Премьеры Азербайджана и Беларуси созвонились: обсудили атаку на Нахчыван
Премьеры Азербайджана и Беларуси созвонились: обсудили атаку на Нахчыван
6 мартa 2026, 20:55 647
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
6 мартa 2026, 20:27 2365

