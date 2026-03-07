США разместили в Израиле новую эскадрилью стелс-истребителей

Эскадрилья стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II в составе 12 самолетов, переброшенная во вторник на Ближний Восток, размещена на базе Овда в Израиле, следует из данных авиаресурса Flightradar24.

В пятницу один из них совершил перелет из Израиля на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии.

Истребители F-35A 3 марта прибыли на Ближний Восток с авиабазы Лейкенхит в Великобритании, где временно находились после перелета с континентальной части США.

На минувшей неделе перед началом операции США против Ирана из Великобритании на базу Овда в Израиле была переброшена также эскадрилья из 11 стелс-истребителей пятого поколения F-22 Raptor.