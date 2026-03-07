USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

Иранские офицеры бегут из Бейрута после предупреждения Израиля

Axios
01:26 150

Несколько десятков офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) за последние 48 часов покинули Бейрут, опасаясь ударов Израиля, сообщили изданию Axios два высокопоставленных израильских чиновника из минобороны и еще один источник, знакомый с ситуацией.

По их данным, большинство покинувших страну офицеров входили в элитное подразделение «Кудс». Они находились в Ливане в качестве военных советников и играли ключевую роль в координации операций «Хезболлы».

Отъезд начался после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) публично предупредила иранских представителей, оставшихся в Ливане, что «будет преследовать их, где бы они ни находились», если они не покинут страну в течение 24 часов.

Согласно израильским источникам, после этого предупреждения несколько десятков членов КСИР действительно покинули Ливан. Часть из них действовала из иранского посольства в Бейруте. При этом небольшой контингент иранских военнослужащих остался в стране, чтобы поддерживать присутствие КСИР и сохранять связь с «Хезболлой».

«Мы ожидаем, что массовый отток солдат Корпуса стражей исламской революции из Ливана продолжится в течение следующих нескольких дней», – заявил представитель израильского министерства обороны.

Израильские источники также отметили, что руководство «Хезболлы» изначально неохотно открывало новый фронт против Израиля. Однако 1 марта группировка вступила в боевые действия под значительным давлением со стороны Ирана.

В последние дни активность «Хезболлы» резко возросла. «Хезболла» расширила масштабы обстрелов Израиля ракетами и беспилотными летательными аппаратами, что значительно превышает объемы обстрелов из Ирана», — сообщил изданию Axios международный представитель ЦАХАЛа Надав Шошани.

Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
00:05 1786
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... видео
6 мартa 2026, 21:42 5190
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана обновлено 00:40
00:40 11696
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
6 мартa 2026, 22:13 3672
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана; все еще актуально
6 мартa 2026, 15:42 5487
Новые рекорды нефти
Новые рекорды нефти обновлено 22:05
6 мартa 2026, 22:05 7232
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране фото; видео; обновлено 21:18
6 мартa 2026, 21:18 18141
Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича
Ближний Восток, Нахчыван: разговор Алиева и Вучича
6 мартa 2026, 21:12 1288
Нетаньяху: Израиль на пути к полной безопасности
Нетаньяху: Израиль на пути к полной безопасности
6 мартa 2026, 20:39 1991
Премьеры Азербайджана и Беларуси созвонились: обсудили атаку на Нахчыван
Премьеры Азербайджана и Беларуси созвонились: обсудили атаку на Нахчыван
6 мартa 2026, 20:55 647
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
США осудили атаку Ирана на Нахчыван
6 мартa 2026, 20:27 2365

ЭТО ВАЖНО

