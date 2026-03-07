Иранские офицеры бегут из Бейрута после предупреждения Израиля

Несколько десятков офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) за последние 48 часов покинули Бейрут, опасаясь ударов Израиля, сообщили изданию Axios два высокопоставленных израильских чиновника из минобороны и еще один источник, знакомый с ситуацией.

По их данным, большинство покинувших страну офицеров входили в элитное подразделение «Кудс». Они находились в Ливане в качестве военных советников и играли ключевую роль в координации операций «Хезболлы».

Отъезд начался после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) публично предупредила иранских представителей, оставшихся в Ливане, что «будет преследовать их, где бы они ни находились», если они не покинут страну в течение 24 часов.

Согласно израильским источникам, после этого предупреждения несколько десятков членов КСИР действительно покинули Ливан. Часть из них действовала из иранского посольства в Бейруте. При этом небольшой контингент иранских военнослужащих остался в стране, чтобы поддерживать присутствие КСИР и сохранять связь с «Хезболлой».

«Мы ожидаем, что массовый отток солдат Корпуса стражей исламской революции из Ливана продолжится в течение следующих нескольких дней», – заявил представитель израильского министерства обороны.

Израильские источники также отметили, что руководство «Хезболлы» изначально неохотно открывало новый фронт против Израиля. Однако 1 марта группировка вступила в боевые действия под значительным давлением со стороны Ирана.

В последние дни активность «Хезболлы» резко возросла. «Хезболла» расширила масштабы обстрелов Израиля ракетами и беспилотными летательными аппаратами, что значительно превышает объемы обстрелов из Ирана», — сообщил изданию Axios международный представитель ЦАХАЛа Надав Шошани.