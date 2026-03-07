Экс-глава военной разведки: смена режима в Иране пока невозможна

Смена власти в Иране в нынешних условиях невозможна, заявил телеканалу CBS News бывший глава израильской военной разведки Амос Ядлин.

«Ни один здравомыслящий человек в израильском правительстве или армии не считает, что смена режима в Иране в настоящее время осуществима», - сказал Ядлин.

По словам Ядлина, он работал над первоначальными планами нападения на Иран. По его мнению, кампания, похоже, достигает критической массы с точки зрения нанесения ущерба иранскому ракетному и ядерному потенциалу, но даже если будет уничтожено 99% потенциала Ирана, что будет сложно, это обеспечит лишь три-четыре года затишья.

Израильские военные планировщики используют термин «косить траву», чтобы описать циклический характер войн Израиля в Газе, и израильские официальные лица считают, что подобная стратегия, вероятно, должна быть применена к Ирану в будущем, считает Ядлин.