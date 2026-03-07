USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

Экс-глава военной разведки: смена режима в Иране пока невозможна

01:33 765

Смена власти в Иране в нынешних условиях невозможна, заявил телеканалу CBS News бывший глава израильской военной разведки Амос Ядлин.

«Ни один здравомыслящий человек в израильском правительстве или армии не считает, что смена режима в Иране в настоящее время осуществима», - сказал Ядлин.

По словам Ядлина, он работал над первоначальными планами нападения на Иран. По его мнению, кампания, похоже, достигает критической массы с точки зрения нанесения ущерба иранскому ракетному и ядерному потенциалу, но даже если будет уничтожено 99% потенциала Ирана, что будет сложно, это обеспечит лишь три-четыре года затишья.

Израильские военные планировщики используют термин «косить траву», чтобы описать циклический характер войн Израиля в Газе, и израильские официальные лица считают, что подобная стратегия, вероятно, должна быть применена к Ирану в будущем, считает Ядлин.

Ирану готовят крупнейшую бомбардировку
Ирану готовят крупнейшую бомбардировку видео
02:54 215
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
02:32 748
Иран вступает в «эпоху великой смуты»
Иран вступает в «эпоху великой смуты» аналитика по горячим следам; все еще актуально
6 мартa 2026, 16:32 5337
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана обновлено 01:43
01:43 2907
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
00:05 2463
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... видео
6 мартa 2026, 21:42 5904
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана обновлено 00:40
00:40 12627
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
6 мартa 2026, 22:13 4128
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана; все еще актуально
6 мартa 2026, 15:42 5718
Новые рекорды нефти
Новые рекорды нефти обновлено 22:05
6 мартa 2026, 22:05 7630
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране фото; видео; обновлено 21:18
6 мартa 2026, 21:18 18433

ЭТО ВАЖНО

Ирану готовят крупнейшую бомбардировку
Ирану готовят крупнейшую бомбардировку видео
02:54 215
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
02:32 748
Иран вступает в «эпоху великой смуты»
Иран вступает в «эпоху великой смуты» аналитика по горячим следам; все еще актуально
6 мартa 2026, 16:32 5337
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана обновлено 01:43
01:43 2907
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
00:05 2463
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... видео
6 мартa 2026, 21:42 5904
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана обновлено 00:40
00:40 12627
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
6 мартa 2026, 22:13 4128
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана; все еще актуально
6 мартa 2026, 15:42 5718
Новые рекорды нефти
Новые рекорды нефти обновлено 22:05
6 мартa 2026, 22:05 7630
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране фото; видео; обновлено 21:18
6 мартa 2026, 21:18 18433
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться