USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

У американских оружейников горячая пора

01:46 551

Представители ведущих американских военных концернов согласились нарастить объемы производства вооружений в четыре раза. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома также заявил, что американский ВПК стал наращивать темпы производства оружия три месяца назад.

Трамп указал, что провел встречу с топ-менеджерами BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon. «Они согласились в четыре раза увеличить производство оружия «высочайшего класса», поскольку мы хотим как можно быстрее достичь максимального уровня объемов», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Комментируя итоги совещания в Белом доме с руководством крупнейших корпораций американского ВПК, Трамп заявил, что «Штаты по всей стране подают заявки на участие в тендерах на строительство этих новых заводов». Деталей глава администрации США не привел.

Ирану готовят крупнейшую бомбардировку
Ирану готовят крупнейшую бомбардировку видео
02:54 217
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
02:32 750
Иран вступает в «эпоху великой смуты»
Иран вступает в «эпоху великой смуты» аналитика по горячим следам; все еще актуально
6 мартa 2026, 16:32 5337
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана обновлено 01:43
01:43 2908
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
00:05 2463
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... видео
6 мартa 2026, 21:42 5904
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана обновлено 00:40
00:40 12628
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
6 мартa 2026, 22:13 4128
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана; все еще актуально
6 мартa 2026, 15:42 5718
Новые рекорды нефти
Новые рекорды нефти обновлено 22:05
6 мартa 2026, 22:05 7630
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране фото; видео; обновлено 21:18
6 мартa 2026, 21:18 18433

ЭТО ВАЖНО

Ирану готовят крупнейшую бомбардировку
Ирану готовят крупнейшую бомбардировку видео
02:54 217
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
02:32 750
Иран вступает в «эпоху великой смуты»
Иран вступает в «эпоху великой смуты» аналитика по горячим следам; все еще актуально
6 мартa 2026, 16:32 5337
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана обновлено 01:43
01:43 2908
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
00:05 2463
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... видео
6 мартa 2026, 21:42 5904
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана обновлено 00:40
00:40 12628
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
6 мартa 2026, 22:13 4128
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана; все еще актуально
6 мартa 2026, 15:42 5718
Новые рекорды нефти
Новые рекорды нефти обновлено 22:05
6 мартa 2026, 22:05 7630
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране фото; видео; обновлено 21:18
6 мартa 2026, 21:18 18433
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться