У американских оружейников горячая пора

Глава Белого дома также заявил, что американский ВПК стал наращивать темпы производства оружия три месяца назад.

Представители ведущих американских военных концернов согласились нарастить объемы производства вооружений в четыре раза. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп указал, что провел встречу с топ-менеджерами BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon. «Они согласились в четыре раза увеличить производство оружия «высочайшего класса», поскольку мы хотим как можно быстрее достичь максимального уровня объемов», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Комментируя итоги совещания в Белом доме с руководством крупнейших корпораций американского ВПК, Трамп заявил, что «Штаты по всей стране подают заявки на участие в тендерах на строительство этих новых заводов». Деталей глава администрации США не привел.