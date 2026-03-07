Лондон и Эр-Рияд усиливают обмен разведданными

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, в ходе которого стороны обсудили возможности укрепления сотрудничества в сфере обмена разведданными между двумя странами на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией британского премьера.

«Лидеры обсудили укрепление сотрудничества в области разведки для поддержки оборонных операций и защиты гражданского населения», — отмечается в заявлении. Наследный принц также рассказал о мерах, которые Эр-Рияд принимает «для увеличения глобальных поставок нефти и поддержания стабильности на рынках».

Ранее Стармер провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. По данным Даунинг-стрит, 10 марта британский лидер сообщил собеседнику о решении направить в Катар четыре истребителя Typhoon для оказания «дополнительной оборонительной поддержки региональным союзникам, подвергающимся атакам со стороны Ирана». Стармер также предложил предоставить Бахрейну «дополнительное воздушное прикрытие с использованием этих самолетов для укрепления безопасности страны и защиты населения».