Ирану готовят крупнейшую бомбардировку

Соединенные Штаты ближайшей ночью проведут крупнейшую бомбардировку Ирана, заявил в пятницу глава американского Минфина Скотт Бессент.

«Этой ночью мы проведем самую крупную бомбардировку и нанесем наибольший вред иранским пусковым ракетным установкам и заводам по производству ракет», - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.

Тем временем ВМС США опубликовали фотографии, как авианосец USS Gerald R. Ford, пройдя Суэцкий канал, вошел в Красное море. Авианосец вошел в Красное море в сопровождении ракетного эсминца USS Bainbridge 5 марта. Ранее он вместе группой эсминцев выполнял боевые задачи американской военной операции против Ирана, находясь в Восточном Средиземноморье.

Предполагается, что он может присоединиться к авианосной ударной группе ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, которая наносит авиационные и ракетные удары по Ирану из Аравийского моря.

В то же время в Восточном Средиземноморье продолжает находиться несколько американских ракетных эсминцев, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Тем временем в сети распространяются кадры, на которых опубликованы взрывы в Тегеране и аэропорту Мехрабад.