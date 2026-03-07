Зеленый свет для российской нефти

«Чтобы смягчить временный дефицит нефти в мире, мы дали им (Индии) разрешение принимать российскую нефть. Мы можем вывести из-под санкций и другую российскую нефть», - заявил Бессент в ночь на субботу в интервью Fox Buisiness.

Для снижения напряженности на нефтяном рынке Вашингтон может принять решение о дальнейшем ослаблении санкций против российской нефти, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

По его словам, сейчас в море находятся «сотни миллионов баррелей подсанкционной нефти». «По сути, снимая с них санкции, Министерство финансов может организовать снабжение», - сказал министр.

На фоне давления со стороны США в последние месяцы Индия сократила импорт российской нефти, увеличив объем поставок из стран Ближнего Востока. Однако после начала американо-израильской операции в Иране возникла проблема с поставками нефти оттуда из-за ограничения движения через Ормузский пролив и ударов Тегерана по нефтяным объектам в странах Персидского залива. В связи с этим индийские компании начали срочно закупать российскую нефть, писал Reuters. По данным агентства, США выдали Индии разрешение на продажу российской нефти на танкерах в море, которое будет действовать 30 дней.