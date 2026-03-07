USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Зеленый свет для российской нефти

03:14

Для снижения напряженности на нефтяном рынке Вашингтон может принять решение о дальнейшем ослаблении санкций против российской нефти, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

«Чтобы смягчить временный дефицит нефти в мире, мы дали им (Индии) разрешение принимать российскую нефть. Мы можем вывести из-под санкций и другую российскую нефть», - заявил Бессент в ночь на субботу в интервью Fox Buisiness.

По его словам, сейчас в море находятся «сотни миллионов баррелей подсанкционной нефти». «По сути, снимая с них санкции, Министерство финансов может организовать снабжение», - сказал министр.

На фоне давления со стороны США в последние месяцы Индия сократила импорт российской нефти, увеличив объем поставок из стран Ближнего Востока. Однако после начала американо-израильской операции в Иране возникла проблема с поставками нефти оттуда из-за ограничения движения через Ормузский пролив и ударов Тегерана по нефтяным объектам в странах Персидского залива. В связи с этим индийские компании начали срочно закупать российскую нефть, писал Reuters. По данным агентства, США выдали Индии разрешение на продажу российской нефти на танкерах в море, которое будет действовать 30 дней.

Бывший иранский министр поддержал фетву против Трампа: а его дочь живет в Нью-Йорке
Бывший иранский министр поддержал фетву против Трампа: а его дочь живет в Нью-Йорке
03:34
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
02:32
Иран вступает в «эпоху великой смуты»
Иран вступает в «эпоху великой смуты» аналитика по горячим следам; все еще актуально
6 мартa 2026, 16:32
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана обновлено 01:43
01:43
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
00:05
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... видео
6 мартa 2026, 21:42
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана обновлено 00:40
00:40
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
6 мартa 2026, 22:13
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана; все еще актуально
6 мартa 2026, 15:42
Новые рекорды нефти
Новые рекорды нефти обновлено 22:05
6 мартa 2026, 22:05
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране фото; видео; обновлено 21:18
6 мартa 2026, 21:18

