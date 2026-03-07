Бывший иранский министр поддержал фетву против Трампа: а его дочь живет в Нью-Йорке

USD 1.7000
Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

03:34

Бывший министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки в интервью иранскому телевидению поддержал издание фетвы, призывающей к убийству президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Fox News.

При этом, отмечает телеканал, дочь Моттаки проживает в Нью Йорке вместе со своим мужем — иранским дипломатом, работающим в постоянном представительстве Исламской Республики Иран при ООН.

Моттаки, занимавший пост министра иностранных дел Ирана с 2005 по 2010 год при тогдашнем президенте Махмуд Ахмадинежад и остающийся влиятельной фигурой в политическом истеблишменте страны, назвал «смелым и значимым поступком» религиозное постановление, призывающее к убийству президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Дочь Моттаки, Захра Ассади Назари, замужем за Насером Ассади Назари, третьим советником постпредства Ирана при ООН в Нью-Йорке, отмечает Fox News. Fox News обратился в постпредство Ирана при ООН с просьбой подтвердить эту родственную связь, однако там отказались от комментариев.

Fox News также запросил комментарий у постпредства США при ООН относительно высказываний Моттаки и последствий того, что бывший высокопоставленный иранский чиновник, возможно, поддерживает насилие против действующего президента США, в то время как его ближайшие родственники проживают в Нью-Йорке. Но ответа получено не было.

Телеканал напоминает предыдущий скандал с родственниками высокопоставленных иранских чиновников, проживающими в США. В январе Университет Эмори уволил Фатему Ардешир-Лариджани, дочь Али Лариджани, с преподавательской должности после протестов против ее работы в медицинской школе университета.

