Вот почему Иран так мало стреляет
Вот почему Иран так мало стреляет

Кубок мира в Баку: финалы с участием двух представителей Азербайджана

04:07 166

В Баку на Национальной гимнастической арене продолжается Кубок мира по спортивной гимнастике.

Сегодня в 12:00 начнутся финальные соревнования. Мужчины разыграют медали в вольных упражнениях, на параллельных брусьях и на кольцах, женщины - в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

В финале на кольцах за медали поборется представитель Азербайджана Никита Симонов. В квалификации он занял 5-е место с результатом 13,966 балла.

Также сегодня в опорном прыжке выступит Дениз Алиева. В квалификации она расположилась на восьмой строчке и смогла пробиться в финал с показателем 12,516 балла.

Завтра у нас один финалист. Айдын Ализаде среди восьми лучших в опорном прыжке. На предварительной стадии он получил от судей 13,733 балла и стал седьмым.

В Баку выступают спортсмены из более 30 стран, в том числе и нейтральные гимнасты из России и Беларуси. В столицу Азербайджана приехали олимпийские чемпионы Рис Маккленаган (Ирландия), Кайлия Немур (Алжир) и Элефтериос Петруниас (Греция). 

Маккленагану, победившему в Париже-2024 в упражнении на коне, в Баку в финал пробиться не удалось. Петруниас, выигравший Олимпиаду-2016 в Рио на кольцах, сегодня будет одним из соперников Никиты Симонова. Немур, олимпийская чемпионка Парижа на разновысоких брусьях, вышла в два финала.

ЭТО ВАЖНО

Бывший иранский министр поддержал фетву против Трампа: а его дочь живет в Нью-Йорке
Бывший иранский министр поддержал фетву против Трампа: а его дочь живет в Нью-Йорке
03:34 685
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
02:32 2022
Иран вступает в «эпоху великой смуты»
Иран вступает в «эпоху великой смуты» аналитика по горячим следам; все еще актуально
6 мартa 2026, 16:32 5547
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана обновлено 01:43
01:43 3203
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
00:05 2779
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... видео
6 мартa 2026, 21:42 6309
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана обновлено 00:40
00:40 13074
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
6 мартa 2026, 22:13 4288
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана; все еще актуально
6 мартa 2026, 15:42 5861
Новые рекорды нефти
Новые рекорды нефти обновлено 22:05
6 мартa 2026, 22:05 7804
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране фото; видео; обновлено 21:18
6 мартa 2026, 21:18 18574
