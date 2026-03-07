Кубок мира в Баку: финалы с участием двух представителей Азербайджана

В финале на кольцах за медали поборется представитель Азербайджана Никита Симонов. В квалификации он занял 5-е место с результатом 13,966 балла.

Сегодня в 12:00 начнутся финальные соревнования. Мужчины разыграют медали в вольных упражнениях, на параллельных брусьях и на кольцах, женщины - в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

В Баку на Национальной гимнастической арене продолжается Кубок мира по спортивной гимнастике.

Также сегодня в опорном прыжке выступит Дениз Алиева. В квалификации она расположилась на восьмой строчке и смогла пробиться в финал с показателем 12,516 балла.

Завтра у нас один финалист. Айдын Ализаде среди восьми лучших в опорном прыжке. На предварительной стадии он получил от судей 13,733 балла и стал седьмым.

В Баку выступают спортсмены из более 30 стран, в том числе и нейтральные гимнасты из России и Беларуси. В столицу Азербайджана приехали олимпийские чемпионы Рис Маккленаган (Ирландия), Кайлия Немур (Алжир) и Элефтериос Петруниас (Греция).

Маккленагану, победившему в Париже-2024 в упражнении на коне, в Баку в финал пробиться не удалось. Петруниас, выигравший Олимпиаду-2016 в Рио на кольцах, сегодня будет одним из соперников Никиты Симонова. Немур, олимпийская чемпионка Парижа на разновысоких брусьях, вышла в два финала.