Вот почему Иран так мало стреляет
Новость дня
Вот почему Иран так мало стреляет

«Какой глупый вопрос»: Трамп не комментирует «передачу» Россией разведданных Ирану

04:16 206

Президент США Дональд Трамп не стал комментировать вопрос журналистов американских СМИ о том, что Россия предоставляет Ирану разведывательную информацию о местонахождении и передвижениях американских войск, кораблей и самолетов.

«Какой глупый вопрос задавать в такое время. Мы говорим о другом», — сказал президент Трамп журналисту Питеру Дуси из Fox News во время мероприятия в Белом доме.

Ранее газета The Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось, что Россия передает Ирану разведданные для корректировки ударов.

В то же время глава Пентагона Пит Хегсет прокомментировал данную информацию.

«Мы отслеживаем все. Наши командиры осведомлены обо всем. У нас лучшая разведка в мире. Мы знаем, кто с кем общается, почему они с ними общаются, насколько точна эта информация и как мы учитываем это в наших боевых планах… Американский народ может быть уверен, что их главнокомандующий хорошо осведомлен о том, кто с кем общается, и любые действия, которые не должны происходить, будь то публично или в неофициальном порядке, встречают решительное противодействие», - заверил Хегсет.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам в пятницу, что перспектива обмена развединформацией между Россией и Ираном «явно» не меняет ситуацию в войне с Ираном: «Это явно не меняет ситуацию с военными операциями в Иране, потому что мы полностью их уничтожаем».

Бывший иранский министр поддержал фетву против Трампа: а его дочь живет в Нью-Йорке
Бывший иранский министр поддержал фетву против Трампа: а его дочь живет в Нью-Йорке
03:34 685
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
Пезешкиан уверяет, что Иран спасает Азербайджан от дронов
02:32 2023
Иран вступает в «эпоху великой смуты»
Иран вступает в «эпоху великой смуты» аналитика по горячим следам; все еще актуально
6 мартa 2026, 16:32 5549
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана
Азербайджанских дипломатов эвакуируют из Ирана обновлено 01:43
01:43 3205
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
Учения отменены: США готовятся к сухопутной операции в Иране?
00:05 2779
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога...
КСИР планировал теракты в Азербайджане: Баку-Тбилиси-Джейхан, посольство, синагога... видео
6 мартa 2026, 21:42 6310
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана
Трамп разъяснил про «безоговорочную капитуляцию» Ирана обновлено 00:40
00:40 13076
Иран теперь угрожает и Европе
Иран теперь угрожает и Европе
6 мартa 2026, 22:13 4289
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…»
«В каком-то смысле Россия выглядит бессильной…» аналитики о реакции Москвы на войну против Ирана; все еще актуально
6 мартa 2026, 15:42 5861
Новые рекорды нефти
Новые рекорды нефти обновлено 22:05
6 мартa 2026, 22:05 7804
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране
Замглавы офиса Хаменеи убит. Удары по 400 объектам в Иране фото; видео; обновлено 21:18
6 мартa 2026, 21:18 18574

