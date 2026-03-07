«Какой глупый вопрос»: Трамп не комментирует «передачу» Россией разведданных Ирану

«Какой глупый вопрос задавать в такое время. Мы говорим о другом», — сказал президент Трамп журналисту Питеру Дуси из Fox News во время мероприятия в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп не стал комментировать вопрос журналистов американских СМИ о том, что Россия предоставляет Ирану разведывательную информацию о местонахождении и передвижениях американских войск, кораблей и самолетов.

Ранее газета The Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось, что Россия передает Ирану разведданные для корректировки ударов.

В то же время глава Пентагона Пит Хегсет прокомментировал данную информацию.

«Мы отслеживаем все. Наши командиры осведомлены обо всем. У нас лучшая разведка в мире. Мы знаем, кто с кем общается, почему они с ними общаются, насколько точна эта информация и как мы учитываем это в наших боевых планах… Американский народ может быть уверен, что их главнокомандующий хорошо осведомлен о том, кто с кем общается, и любые действия, которые не должны происходить, будь то публично или в неофициальном порядке, встречают решительное противодействие», - заверил Хегсет.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам в пятницу, что перспектива обмена развединформацией между Россией и Ираном «явно» не меняет ситуацию в войне с Ираном: «Это явно не меняет ситуацию с военными операциями в Иране, потому что мы полностью их уничтожаем».